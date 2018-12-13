2018-12-13T19:23:21+03:00
Общество

В Красноярске «трудным» семьям помогают наставники

Куда обращаться тем, кому нужен наставник, или тем, кто хочет стать наставником?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Для встреч наставников с подопечными организовали специальные центры, там они проводят вместе время, находят общие увлечения.Для встреч наставников с подопечными организовали специальные центры, там они проводят вместе время, находят общие увлечения.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске «трудным» семьям помогают наставники. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Проект наставничества в краевом центре стартовал весной этого года. Его суть в том, что волонтеры, прошедшие специальное обучение, берут шефство над семьями, находящимися в «группе риска». Для встреч наставников с подопечными организовали специальные центры, там они проводят вместе время, находят общие увлечения. Всего в проекте участвуют 140 семей и столько же наставников.

- У семей таких категорий зачастую рядом нет авторитетного, позитивного человека, способного повлиять личным примером на поведение детей. Многие родители просто не знают, что делать. Технология наставничества в работе с семьями и подростками из группы риска на территории нашего города так широко ещё не применялась. Опыт регионов, реализующих подобные проекты, говорит об успешности такого подхода, - рассказывает руководитель главного управления социальной защиты населения Наталья Береговая.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться тем, кому нужен наставник, или тем, кто хочет стать наставником:

- в районные отделы социальной защиты населения.

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