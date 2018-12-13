СЕГОДНЯ 18:25 2018-12-13T18:25:46+03:00

Следователи завели по этому факту уголовное дело по статье «Мошенничество», причастных к обману ищут, им грозит до шести лет колонии. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Мошенники представились сотрудниками пенсионного фонда и сняли с карты норильчанки 185 000 рублей. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию заполярного города позвонила сама потерпевшая жительница заполярного города. Женщина рассказала: ей позвонил мужчина, представился сотрудником пенсионного фонда и рассказал, что ей сделали перерасчет социальных выплат. И чтобы их получить, она должна назвать данные своих банковских карт – деньги, якобы, будут переводить на их счета. И как только пенсионерка продиктовала собеседнику данные, с ее карт списали более 185 000 рублей.

Следователи завели по этому факту уголовное дело по статье «Мошенничество», причастных к обману ищут, им грозит до шести лет колонии.

- Сотрудники полиции в настоящее время проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления владельца банковской карты и абонентского номера, с которого звонил мошенник, - комментируют в полиции.