СЕГОДНЯ 16:47 2018-12-13T16:47:11+03:00

Всего на территории региона на сегодняшнюю дату дейтвует 26 ледовых переправ Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Дороги через водоемы заработали не только в северных, но и в южных районах региона

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В Красноярском крае открыли еще семь ледовых переправ. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного управления МЧС региона.

Все переправы открыли за минувшие сутки, теперь работают дороги через водоемы - в Эвенкийском муниципальном районе, Бирилюсском, Ермаковском и Мотыгинском районах.

Всего на территории региона на сегодняшнюю дату дейтвует 26 ледовых переправ: в Бирилюсском районе - 3, в Боготольском районе - 2, в Богучанском районе -1, в Большеулуйском районе - 1, в Ермаковском районе - 1, в Мотыгинском районе -3, в Таймырском муниципальном районе - 2, в Туруханском районе -1, в Эвенкийском муниципальном районе - 12.

- Сотрудники МЧС обращаются к автолюбителям - соблюдайте требования знаков при переправе через акваторию реки по грузоподъемности во избежание провала автотранспорта под лед! При выезде на лед на официально разрешенной переправе двигаться необходимо медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 километров в час. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять также не рекомендуется, - комментируют в ГУ МЧС региона.