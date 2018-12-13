2018-12-13T16:41:20+03:00
Происшествия

В Абакане драка в кафе закончилась смертью одного из посетителей

На предполагаемого виновника завели уголовное дело
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Пострадавший мужчина умер в больнице той же ночью, а на предполагаемого виновника завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Пострадавший мужчина умер в больнице той же ночью, а на предполагаемого виновника завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Абакане драка в кафе закончилась смертью одного из посетителей. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканского следственного комитета.

О смерти пациента, поступившего в абаканскую больницу с серьезными травмами, в полицию сообщили медики. В ходе проверки следователи выяснили: 43-летнего мужчину привезли в медучреждение на «скорой» после драки в кафе. Предварительная версия следователей такая: в заведении отдыхали две компании, между двумя мужчинами из разных компаний возник конфликт, словесная перепалка переросла в драку. В итоге один мужчина нанес другому серьезные травмы головы и шеи, сломал боковой отросток шейного позвонка.

Пострадавший мужчина умер в больнице той же ночью, а на предполагаемого виновника завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до пятнадцати лет колонии.

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