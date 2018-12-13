2018-12-13T14:05:05+03:00
Здоровье

Красноярские трансплантологи пересадили почку матери дочери и почку одной сестры-близнеца другой

Так родные люди спасли жизни своим близким. Операции прошли успешно
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
25-летняя жительницы Кызыла, Сайлаш Монгуш, два года жила на гемодиализе, переносила процедуру очень тяжело, ее состояние ухудшалось. Фото: пресс-служба краевого минздрава25-летняя жительницы Кызыла, Сайлаш Монгуш, два года жила на гемодиализе, переносила процедуру очень тяжело, ее состояние ухудшалось. Фото: пресс-служба краевого минздрава
Изменить размер текста:

Красноярские трансплантологи пересадили почку матери дочери и почку одной сестры-близнеца другой. О двух успешных операциях родственных пересадок, проведенных хирургами Сибирского научно-клинического центра ФМБА России, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

25-летняя жительницы Кызыла, Сайлаш Монгуш, два года жила на гемодиализе, переносила процедуру очень тяжело, ее состояние ухудшалось. Ее мама не могла видеть, как мучается дочь и предложила ей стать донором. Девушка согласилась не сразу.

- Она у меня молодая еще – ей всего 46, работает. Я не хотела, чтобы она рисковала своим здоровьем, и даже уже смирилась с гемодиализом, но она меня уговорила. Все прошло хорошо, спасибо врачам! – рассказала после операции Сайлаш.

Маму с дочкой уже выписали домой. И в один день с ними выписали другую пару пациентов – сестер близнецов, одна из которых стала донором для другой, отдав ей свою почку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смертельное ДТП на трассе в Красноярском крае: контейнер с грузовика упал на «Ладу»
В Зеленогорске из-за машиниста экскаватора рабочий получил серьезные травмы
Транспортные карты в Красноярске могут перестать действовать с 1 января 2019 года
В Красноярске увеличится размер ежемесячных выплат на первого ребенка
В Красноярске руководителю межрегионального управления росприроднадзора избрали меру пресечения
В Красноярском крае увеличат пособие на первого ребенка
Лежал в снегу и не мог встать: в Красноярске инспекторы ДПС спасли мужчину, который чуть не замерз
На Таймыре появится зона с особым налоговым статусом
Жительница Красноярска зарезала взрослую дочь за то, что та встречается с разными мужчинами
Красноярский проспект Мира украсят световыми инсталляциями
Более 32 000 литров опасного алкоголя изъяли полицейские в Красноярске
«Валка с утилизацией»: в Красноярске перед главным корпусом СФУ ночью вырубили сосны
В Красноярске руководителя управления по надзору в сфере природопользования подозревают в крупной взятке
Красноярцам запретят жарить шашлыки, выгуливать собак и пускать фейерверки
Совсем скоро: стало известно, когда можно будет сходить в первый «Макдональдс» в Красноярске
В Красноярском крае увеличат именные стипендии для одаренных школьников и студентов
В одном из районов Красноярского края ввели особый противопожарный режим
Видимость почти нулевая: в соцсетях появились фото густого смога, опустившегося на Красноярск ночью
Уличный книжный шкаф и велопарковка: в Красноярске благоустроили сквер у бывшего кинотеатра «Родина»
На должность уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае предложена кандидатура Ирины Мирошниковой
Гендиректором красноярского краевого фонда капремонта назначен Олег Смирнов
В Красноярске запретят левый поворот со Свободного на Годенко
В Красноярском крае полицейские нагрянули на лесосеку и проверили мигрантов