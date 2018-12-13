2018-12-13T14:05:05+03:00
Здоровье

Красноярские трансплантологи пересадили почку матери дочери и почку одной сестры-близнеца другой

Так родные люди спасли жизни своим близким. Операции прошли успешно
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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25-летняя жительницы Кызыла, Сайлаш Монгуш, два года жила на гемодиализе, переносила процедуру очень тяжело, ее состояние ухудшалось. Фото: пресс-служба краевого минздрава25-летняя жительницы Кызыла, Сайлаш Монгуш, два года жила на гемодиализе, переносила процедуру очень тяжело, ее состояние ухудшалось. Фото: пресс-служба краевого минздрава
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Красноярские трансплантологи пересадили почку матери дочери и почку одной сестры-близнеца другой. О двух успешных операциях родственных пересадок, проведенных хирургами Сибирского научно-клинического центра ФМБА России, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

25-летняя жительницы Кызыла, Сайлаш Монгуш, два года жила на гемодиализе, переносила процедуру очень тяжело, ее состояние ухудшалось. Ее мама не могла видеть, как мучается дочь и предложила ей стать донором. Девушка согласилась не сразу.

- Она у меня молодая еще – ей всего 46, работает. Я не хотела, чтобы она рисковала своим здоровьем, и даже уже смирилась с гемодиализом, но она меня уговорила. Все прошло хорошо, спасибо врачам! – рассказала после операции Сайлаш.

Маму с дочкой уже выписали домой. И в один день с ними выписали другую пару пациентов – сестер близнецов, одна из которых стала донором для другой, отдав ей свою почку.

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