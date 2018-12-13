2018-12-13T13:33:59+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП на трассе в Красноярском крае: контейнер с грузовика упал на «Ладу»

Погибли водитель и пассажир легковушки
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Водитель грузовика пытался уйти от столкновения, тяжелую машину занесло, и контейнер, который был на полуприцепе, упал прямо на легковое авто.Водитель грузовика пытался уйти от столкновения, тяжелую машину занесло, и контейнер, который был на полуприцепе, упал прямо на легковое авто.Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП на трассе в Красноярском крае: контейнер с грузовика упал на «Ладу». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полицейских, авария случилась на трассе Р-255 в Рыбинском районе, сегодня, 13 декабря, днем. «Лада Приора» ехали из Красноярска в сторону Канска. Водитель лекговушки по непонятным пока причинам вылетел на встречку, где в этот момент двигался грузовик «Хендай» с полуприцепом. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения, тяжелую машину занесло, и контейнер, который был на полуприцепе, упал прямо на легковое авто.

Водитель и пассажир «Лады» погибли на месте.

- В настоящее время личности погибших и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД, обеспечивая беспрепятственное движение автотранспорта, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярские трансплантологи пересадили почку матери дочери и почку одной сестры-близнеца другой
В Зеленогорске из-за машиниста экскаватора рабочий получил серьезные травмы
Транспортные карты в Красноярске могут перестать действовать с 1 января 2019 года
В Красноярске увеличится размер ежемесячных выплат на первого ребенка
В Красноярске руководителю межрегионального управления росприроднадзора избрали меру пресечения
В Красноярском крае увеличат пособие на первого ребенка
Лежал в снегу и не мог встать: в Красноярске инспекторы ДПС спасли мужчину, который чуть не замерз
На Таймыре появится зона с особым налоговым статусом
Жительница Красноярска зарезала взрослую дочь за то, что та встречается с разными мужчинами
Красноярский проспект Мира украсят световыми инсталляциями
Более 32 000 литров опасного алкоголя изъяли полицейские в Красноярске
«Валка с утилизацией»: в Красноярске перед главным корпусом СФУ ночью вырубили сосны
В Красноярске руководителя управления по надзору в сфере природопользования подозревают в крупной взятке
Красноярцам запретят жарить шашлыки, выгуливать собак и пускать фейерверки
Совсем скоро: стало известно, когда можно будет сходить в первый «Макдональдс» в Красноярске
В Красноярском крае увеличат именные стипендии для одаренных школьников и студентов
В одном из районов Красноярского края ввели особый противопожарный режим
Видимость почти нулевая: в соцсетях появились фото густого смога, опустившегося на Красноярск ночью
Уличный книжный шкаф и велопарковка: в Красноярске благоустроили сквер у бывшего кинотеатра «Родина»
На должность уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае предложена кандидатура Ирины Мирошниковой
Гендиректором красноярского краевого фонда капремонта назначен Олег Смирнов
В Красноярске запретят левый поворот со Свободного на Годенко
В Красноярском крае полицейские нагрянули на лесосеку и проверили мигрантов