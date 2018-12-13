СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-13T13:33:59+03:00

Водитель грузовика пытался уйти от столкновения, тяжелую машину занесло, и контейнер, который был на полуприцепе, упал прямо на легковое авто. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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Смертельное ДТП на трассе в Красноярском крае: контейнер с грузовика упал на «Ладу». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полицейских, авария случилась на трассе Р-255 в Рыбинском районе, сегодня, 13 декабря, днем. «Лада Приора» ехали из Красноярска в сторону Канска. Водитель лекговушки по непонятным пока причинам вылетел на встречку, где в этот момент двигался грузовик «Хендай» с полуприцепом. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения, тяжелую машину занесло, и контейнер, который был на полуприцепе, упал прямо на легковое авто.

Водитель и пассажир «Лады» погибли на месте.

- В настоящее время личности погибших и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД, обеспечивая беспрепятственное движение автотранспорта, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.