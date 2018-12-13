2018-12-13T13:13:29+03:00
Общество

В Зеленогорске из-за машиниста экскаватора рабочий получил серьезные травмы

На мужчину завели уголовное дело
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
На машиниста экскаватора завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».На машиниста экскаватора завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Зеленогорске из-за машиниста экскаватора слесарь получил серьезные травмы. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

По версии следователей, все произошло 1 ноября. Слесари-сантехники откачивали сточные воды из колодца, после чего нужно было демонтировать конструкцию. Для этого они вызвали экскаватор.

- В процессе выполнения работ машинист, в нарушение правил безопасности, не убедившись в отсутствии в опасной зоне людей, ковшом экскаватора сдвинул с места металлическую трубу, которая сбила с ног 66-летнего слесаря, работавшего рядом, в результате чего последнему причинены телесные повреждения различной степени тяжести, - прокомментировали в следственном комитете.

На машиниста экскаватора завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Подозреваемому грозит до трех лет колонии (максимальное наказание по статье).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярские трансплантологи пересадили почку матери дочери и почку одной сестры-близнеца другой
Смертельное ДТП на трассе в Красноярском крае: контейнер с грузовика упал на «Ладу»
Транспортные карты в Красноярске могут перестать действовать с 1 января 2019 года
В Красноярске увеличится размер ежемесячных выплат на первого ребенка
В Красноярске руководителю межрегионального управления росприроднадзора избрали меру пресечения
В Красноярском крае увеличат пособие на первого ребенка
Лежал в снегу и не мог встать: в Красноярске инспекторы ДПС спасли мужчину, который чуть не замерз
На Таймыре появится зона с особым налоговым статусом
Жительница Красноярска зарезала взрослую дочь за то, что та встречается с разными мужчинами
Красноярский проспект Мира украсят световыми инсталляциями
Более 32 000 литров опасного алкоголя изъяли полицейские в Красноярске
«Валка с утилизацией»: в Красноярске перед главным корпусом СФУ ночью вырубили сосны
В Красноярске руководителя управления по надзору в сфере природопользования подозревают в крупной взятке
Красноярцам запретят жарить шашлыки, выгуливать собак и пускать фейерверки
Совсем скоро: стало известно, когда можно будет сходить в первый «Макдональдс» в Красноярске
В Красноярском крае увеличат именные стипендии для одаренных школьников и студентов
В одном из районов Красноярского края ввели особый противопожарный режим
Видимость почти нулевая: в соцсетях появились фото густого смога, опустившегося на Красноярск ночью
Уличный книжный шкаф и велопарковка: в Красноярске благоустроили сквер у бывшего кинотеатра «Родина»
На должность уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае предложена кандидатура Ирины Мирошниковой
Гендиректором красноярского краевого фонда капремонта назначен Олег Смирнов
В Красноярске запретят левый поворот со Свободного на Годенко
В Красноярском крае полицейские нагрянули на лесосеку и проверили мигрантов