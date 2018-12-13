В Зеленогорске из-за машиниста экскаватора рабочий получил серьезные травмы

13 Дек. 13:13 2018-12-13T13:13:29+03:00

На машиниста экскаватора завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Зеленогорске из-за машиниста экскаватора слесарь получил серьезные травмы. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

По версии следователей, все произошло 1 ноября. Слесари-сантехники откачивали сточные воды из колодца, после чего нужно было демонтировать конструкцию. Для этого они вызвали экскаватор.

- В процессе выполнения работ машинист, в нарушение правил безопасности, не убедившись в отсутствии в опасной зоне людей, ковшом экскаватора сдвинул с места металлическую трубу, которая сбила с ног 66-летнего слесаря, работавшего рядом, в результате чего последнему причинены телесные повреждения различной степени тяжести, - прокомментировали в следственном комитете.

На машиниста экскаватора завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Подозреваемому грозит до трех лет колонии (максимальное наказание по статье).