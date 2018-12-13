2018-12-13T14:07:33+03:00
Общество

В Красноярске увеличится размер ежемесячных выплат на первого ребенка

Размер пособия зависит от величины прожиточного минимума
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Размер ежемесячных выплат на первого ребенка в Красноярском крае увеличится с 2019 годаРазмер ежемесячных выплат на первого ребенка в Красноярском крае увеличится с 2019 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске с 2019 года увеличится размер ежемесячных выплат на первого ребенка. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Красноярского края.

Такое пособие полагается семьям, в которых родился первый ребенок, и где общий доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума. Выплаты назначаются со дня рождения ребенка.

Размер детских выплат зависит от прожиточного минимума за квартал года, предшествующий году, когда выплаты будут производиться. Напомним, в Красноярске полуторакратный прожиточный минимум в 2019 году будет равен 17438 рублям, в Норильске – 25418 рублей. Соответственно, выплаты в Красноярске будут равны 11589 рублям, а в Норильске – 16741 рубль.

- На ежемесячные выплаты в 2019 году в федеральном бюджете для края предусмотрено 833 миллиона рублей. Для назначения ежемесячных выплат по случаю рождения первого ребенка необходимо обратиться в органы соцзащиты или в МФЦ, - пояснила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

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