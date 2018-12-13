2018-12-13T11:41:53+03:00
Общество

В Красноярске руководителю межрегионального управления росприроднадзора избрали меру пресечения

Крупного чиновника подозревают во взятке в 300 000 рублей [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Как рассказали в краевом следственном комитете, сегодня, 13 декабря подозреваемому предъявили обвинение и избрали меру пресечения – заключение под стражу. Фото: пресс-служба ГСУ СК по краю.Как рассказали в краевом следственном комитете, сегодня, 13 декабря подозреваемому предъявили обвинение и избрали меру пресечения – заключение под стражу. Фото: пресс-служба ГСУ СК по краю.
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В Красноярске руководителю межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования избрали меру пресечения. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного следственного управления СК региона.

Руководителю Межрегионального управления предъявили обвинение.

Напомним, руководителя межрегионального управления росприроднадзора по Красноярскому краю и Туве задержали 10 декабря по подозрению во взятке. По данным следователей, чиновник получил 300 000 рублей от руководителя одной коммерческой фирмы. Взамен он должен был помочь в выдаче положительного заключения по проекту технической документации на рекультивацию золошлака – отходов деятельности одного из предприятий региона.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».

Как рассказали в краевом следственном комитете, сегодня, 13 декабря подозреваемому предъявили обвинение и избрали меру пресечения – заключение под стражу. Руководителю управления грозит до 12 лет колонии.

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