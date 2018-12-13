В Красноярском крае увеличат пособие на первого ребенка
В Красноярском крае увеличат пособие на первого ребенка. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства социальной политики.
С 1 января 2019 года на первого рожденного или усыновленного ребенка будут выплачивать: в Красноярске - 11 589 рублей, в Норильске – 16741 рубль.
Выплата положена не всем. На нее могут претендовать только те семьи, чей совокупный доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на одного человека.
- На предоставление ежемесячных выплат в 2019 году в федеральном бюджете для Красноярского края предусмотрено 833 миллиона рублей. За назначением ежемесячной выплаты необходимо обращаться в орган социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ, – пояснила министр социальной политики края Ирина Пастухова.
КОНКРЕТНО
1,5 кратный прожиточный минимум на одного члена семьи в 2019 году составит:
- в Красноярске – 17 438 рублей,
- в Норильске – 25 418 рублей.