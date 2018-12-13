2018-12-13T11:24:21+03:00
Общество

В Красноярском крае увеличат пособие на первого ребенка

В краевом центре будут платить более 11 000, а в Норильске – больше 16 000 рублей в месяц
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Выплата положена не всем. На нее могут претендовать только те семьи, чей совокупный доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на одного человека.Выплата положена не всем. На нее могут претендовать только те семьи, чей совокупный доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на одного человека.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае увеличат пособие на первого ребенка. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства социальной политики.

С 1 января 2019 года на первого рожденного или усыновленного ребенка будут выплачивать: в Красноярске - 11 589 рублей, в Норильске – 16741 рубль.

Выплата положена не всем. На нее могут претендовать только те семьи, чей совокупный доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на одного человека.

- На предоставление ежемесячных выплат в 2019 году в федеральном бюджете для Красноярского края предусмотрено 833 миллиона рублей. За назначением ежемесячной выплаты необходимо обращаться в орган социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ, – пояснила министр социальной политики края Ирина Пастухова.

КОНКРЕТНО

1,5 кратный прожиточный минимум на одного члена семьи в 2019 году составит:

- в Красноярске – 17 438 рублей,

- в Норильске – 25 418 рублей.

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