2018-12-13T10:52:01+03:00
Общество

Лежал в снегу и не мог встать: в Красноярске инспекторы ДПС спасли мужчину, который чуть не замерз

Жителю краевого центра внезапно стало плохо на улице [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Инспекторы подняли мужчину, почти на руках донесли до дому и передали родственникам.Инспекторы подняли мужчину, почти на руках донесли до дому и передали родственникам.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Лежал в снегу и не мог встать: в Красноярске инспекторы ДПС спасли мужчину, который чуть не замерз. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полка ДПС города.

В Красноярске инспекторы ДПС спасли мужчину, который чуть не замерз.

Этот экипаж ночью патрулировал улицы краевого центра, на одной из улиц полицейскую машину остановила женщина:

«Помогите, там человек умирает!» - прокричала красноярка.

Как выяснилось, рядом в снегу лежал мужчина, ему внезапно стало плохо, он упал и подняться уже не смог. Если бы его вовремя не заметили, он мог замерзнуть.

Инспекторы подняли мужчину, почти на руках донесли до дому и передали родственникам.

- Дорожные полицейские призывают горожан быть бдительными и не оставаться равнодушными к людям, которым по любым обстоятельствам требуется помощь, - прокомментировали в городской полиции.

Также в МВД региона говорят, что в любой ситуации, когда кому-либо грозит опасность, можно позвонить по телефону полиции – 02.

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