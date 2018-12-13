Лежал в снегу и не мог встать: в Красноярске инспекторы ДПС спасли мужчину, который чуть не замерз
Лежал в снегу и не мог встать: в Красноярске инспекторы ДПС спасли мужчину, который чуть не замерз. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полка ДПС города.
В Красноярске инспекторы ДПС спасли мужчину, который чуть не замерз.
Этот экипаж ночью патрулировал улицы краевого центра, на одной из улиц полицейскую машину остановила женщина:
«Помогите, там человек умирает!» - прокричала красноярка.
Как выяснилось, рядом в снегу лежал мужчина, ему внезапно стало плохо, он упал и подняться уже не смог. Если бы его вовремя не заметили, он мог замерзнуть.
Инспекторы подняли мужчину, почти на руках донесли до дому и передали родственникам.
- Дорожные полицейские призывают горожан быть бдительными и не оставаться равнодушными к людям, которым по любым обстоятельствам требуется помощь, - прокомментировали в городской полиции.
Также в МВД региона говорят, что в любой ситуации, когда кому-либо грозит опасность, можно позвонить по телефону полиции – 02.