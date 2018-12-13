2018-12-13T10:08:46+03:00
Общество

На Таймыре появится зона с особым налоговым статусом

На севере Красноярского края планируют создать территорию опережающего развития
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Реализуемые в Красноярском крае по разработке Пайяхской группы нефтяных месторождений и угольных запасов на Таймыре, имеют особую важность.Реализуемые в Красноярском крае по разработке Пайяхской группы нефтяных месторождений и угольных запасов на Таймыре, имеют особую важность.Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На Таймыре, возможно, появится зона с особым налоговым статусом. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе правительства региона.

На Ямале, в вахтовом поселке Сабетта запустили завод по сжижению природного газа. В официальной церемонии запуска принял участие заместитель председателя Правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов. Там же обсуждали и перспективы развития арктической зоны, в том числе, Заполярья нашего региона.

Как отметили в ходе рабочей поездки по Ямалу федеральные министры, проекты, реализуемые в Красноярском крае по разработке Пайяхской группы нефтяных месторождений и угольных запасов на Таймыре, имеют особую важность. Именно поэтому прозвучало предложение о создании Таймырской территории опережающего развития с особым налоговым статусом.

- Важной задачей является синхронизация разработки месторождений с развитием инженерной, транспортной инфраструктуры, а также со строительством ледокольного и танкерного флота. Комплексное решение этих задач позволит вывести арктические регионы, в том числе и Красноярский край, на высокий уровень социально-экономического развития, - прокомментировал Анатолий Цыкалов.

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