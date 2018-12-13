СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-13T09:31:13+03:00

За убийство дочери женщине грозит до пятнадцати лет колонии. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Жительница Красноярска зарезала взрослую дочь за то, что та встречается с разными мужчинами. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

По версии следователей, все случилось 8 декабря - 48-летняя мать и 25-летняя дочь поссорились. Причина: поведение взрослой дочки. Мать была уверена, что молодая женщина встречается с разными мужчинами, и считала это аморальным.

- Во время ссоры мать нанесла удар ножом в область грудной клетки дочери, причинив телесные повреждения, от которых девушка скончалась на месте происшествия, - комментируют в пресс-службе краевого следственного управления.

Женщина сначала пыталась скрыть следы преступления и отрицала свою вину, но когда ее допросили уже в качестве подозреваемой, во всем созналась.

На жительницу Красноярска завели уголовное дело по статье «Убийство», ее взяли под стражу. За убийство дочери женщине грозит до пятнадцати лет колонии.