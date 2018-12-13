2018-12-13T09:16:06+03:00
Общество

Красноярский проспект Мира украсят световыми инсталляциями

В городе проведут фестиваль-конкурс светового искусства
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На проспекте Мира красноярцы и гости города смогут увидеть арт-объекты, 3D-проекции изображений и световые представленияНа проспекте Мира красноярцы и гости города смогут увидеть арт-объекты, 3D-проекции изображений и световые представленияФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский проспект Мира украсят световыми инсталляциями. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

В мэрии говорят: в краевом центре пройдет фестиваль-конкурс светового искусства «Активация», запланировали конкурс на период с 22 февраля по 2 марта.

- На центральной магистрали города – проспекте Мира красноярцы и гости города смогут увидеть арт-объекты, 3D-проекции изображений и световые представления, которые будут проецироваться на здания и другие объекты, - комментируют в пресс-службе администрации Красноярска.

Сейчас организаторы принимают заявки от будущих участников. В конкурсе три номинации: «Арт-объекты»; «Маппинг»; «Световое шоу». Принять участие могут не только творческие коллективы, дизайн-студии и другие мультимедиа специалисты из Красноярска, но и из других городов и стран.

КОНКРЕТНО

Как принять участие:

- до 21 декабря отправить заявку на электронный адрес activation_krsk@mail.ru

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