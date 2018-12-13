2018-12-13T09:01:15+03:00
Происшествия

Более 32 000 литров опасного алкоголя изъяли полицейские в Красноярске

На организатора незаконного производства завели уголовное дело [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Если вину собственника этого производства докажет суд, ему может грозить до шести лет колонии и крупный штраф.Если вину собственника этого производства докажет суд, ему может грозить до шести лет колонии и крупный штраф.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Более 32 000 литров опасного алкоголя изъяли полицейские в Красноярске. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции.

Нелегальный лакоголь.

По данным оперативников, склады с крупной партией фальсифицированного алкоголя располагались на базах в двух районах краевого центра – Кировском и Железнодорожном. При осмотре складов полицейские нашли готовые к продаже бутылки со спиртным, имеющие явные признаки подделки, «сырье» - спиртосодержащую жидкость, разлитую в емкости, тару, этикетки, крышки.

- В одном из складских помещений находилась автоматизированная линия для розлива продукции. Общий объем изъятой спиртосодержащей жидкости составил более 32 тысяч литров, - комментируют в полиции.

Организатора этого производства, 44-летнего жителя краевого центра, уже задержали. На него завели уголовное дело по статье «Производство немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере».

Если вину мужчины докажет суд, ему может грозить до шести лет колонии и крупный штраф.

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