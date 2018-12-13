2018-12-13T07:24:18+03:00
Общество

«Валка с утилизацией»: в Красноярске перед главным корпусом СФУ ночью вырубили сосны

Специалисты говорят, что убрали гораздо меньше деревьев, чем планировали
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Тем временем, энергетики сообщают, что вырубили гораздо меньше сосен, чем планировали изначально.Тем временем, энергетики сообщают, что вырубили гораздо меньше сосен, чем планировали изначально.Фото: Мария ЛЕНЦ
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«Валка с утилизацией»: в Красноярске перед главным корпусом СФУ ночью вырубили сосны. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказала пресс-секретарь Сибирского федерального университета Ярослава Жигалова.

«С прискорбием сообщаем… Ночью, тайно, перед главным корпусом СФУ была проведена «валка с утилизацией» 18-ти сосен», - написала на своей странице в соцсети Ярослава Жигалова.

Сотрудники университета недоумевают, зачем это нужно было делать ночью?

Тем временем, энергетики сообщают, что вырубили гораздо меньше сосен, чем планировали изначально. Чтобы обеспечить надежное электроснабжение объектов Универсиады, рядом с главным корпусом университета должны проложить ЛЭП. И для этого планировали убрать 160 деревьев.

Конечно, вырубить почти всю рощу возле СФУ было бы кощунством, поэтому специалисты рассчитали, какие именно деревья будут мешать ЛЭП, те и выпилили – уверяют энергетики.

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