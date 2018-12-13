2018-12-13T07:24:18+03:00
Общество

«Валка с утилизацией»: в Красноярске перед главным корпусом СФУ ночью вырубили сосны

Специалисты говорят, что убрали гораздо меньше деревьев, чем планировали
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тем временем, энергетики сообщают, что вырубили гораздо меньше сосен, чем планировали изначально.Тем временем, энергетики сообщают, что вырубили гораздо меньше сосен, чем планировали изначально.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

«Валка с утилизацией»: в Красноярске перед главным корпусом СФУ ночью вырубили сосны. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказала пресс-секретарь Сибирского федерального университета Ярослава Жигалова.

«С прискорбием сообщаем… Ночью, тайно, перед главным корпусом СФУ была проведена «валка с утилизацией» 18-ти сосен», - написала на своей странице в соцсети Ярослава Жигалова.

Сотрудники университета недоумевают, зачем это нужно было делать ночью?

Тем временем, энергетики сообщают, что вырубили гораздо меньше сосен, чем планировали изначально. Чтобы обеспечить надежное электроснабжение объектов Универсиады, рядом с главным корпусом университета должны проложить ЛЭП. И для этого планировали убрать 160 деревьев.

Конечно, вырубить почти всю рощу возле СФУ было бы кощунством, поэтому специалисты рассчитали, какие именно деревья будут мешать ЛЭП, те и выпилили – уверяют энергетики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске руководителя управления по надзору в сфере природопользования подозревают в крупной взятке
Красноярцам запретят жарить шашлыки, выгуливать собак и пускать фейерверки
Совсем скоро: стало известно, когда откроют первый «Макдональдс» в Красноярске
В Красноярском крае увеличат именные стипендии для одаренных школьников и студентов
В одном из районов Красноярского края ввели особый противопожарный режим
Видимость почти нулевая: в соцсетях появились фото густого смога, опустившегося на Красноярск ночью
Уличный книжный шкаф и велопарковка: в Красноярске благоустроили сквер у бывшего кинотеатра «Родина»
На должность уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае предложена кандидатура Ирины Мирошниковой
Гендиректором красноярского краевого фонда капремонта назначен Олег Смирнов
В Красноярске запретят левый поворот со Свободного на Годенко
В Красноярском крае полицейские нагрянули на лесосеку и проверили мигрантов