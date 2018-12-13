В Красноярске руководителя управления по надзору в сфере природопользования подозревают в крупной взятке
В Красноярске руководителя межрайонного управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подозревают в крупной взятке. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного следственного управления СК по региону.
Задержание главы Росприроднадзора в Красноярске.
Как сообщают следователи, 10 декабря этот крупный чиновник получил взятку – 300 000 рублей. Деньги ему передал посредник от директора коммерческой организации, занимающейся экологическим аудитом. Взамен на это вознаграждение, предполагают сотрудники СК, руководитель управления должен был «оказать содействия в выдаче положительного заключения проекта технической документации на рекультивацию золошлака, получаемого в результате деятельности одного из предприятий региона, и его последующее утверждение» - цитата пресс-релиза.
Подозреваемого задержали, на него завели уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Если мужчину признают виновным, ему может грозить срок до 12 лет и крупный штраф.