2018-12-13T07:12:38+03:00
Общество

В Красноярске руководителя управления по надзору в сфере природопользования подозревают в крупной взятке

Чиновника задержали, на него завели уголовное дело [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Если чиновника признают виновным, ему может грозить срок до 12 лет и крупный штраф.Если чиновника признают виновным, ему может грозить срок до 12 лет и крупный штраф.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске руководителя межрайонного управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подозревают в крупной взятке. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного следственного управления СК по региону.

Задержание главы Росприроднадзора в Красноярске.

Как сообщают следователи, 10 декабря этот крупный чиновник получил взятку – 300 000 рублей. Деньги ему передал посредник от директора коммерческой организации, занимающейся экологическим аудитом. Взамен на это вознаграждение, предполагают сотрудники СК, руководитель управления должен был «оказать содействия в выдаче положительного заключения проекта технической документации на рекультивацию золошлака, получаемого в результате деятельности одного из предприятий региона, и его последующее утверждение» - цитата пресс-релиза.

Подозреваемого задержали, на него завели уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Если мужчину признают виновным, ему может грозить срок до 12 лет и крупный штраф.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Валка с утилизацией»: в Красноярске перед главным корпусом СФУ ночью вырубили сосны
Красноярцам запретят жарить шашлыки, выгуливать собак и пускать фейерверки
Совсем скоро: стало известно, когда откроют первый «Макдональдс» в Красноярске
В Красноярском крае увеличат именные стипендии для одаренных школьников и студентов
В одном из районов Красноярского края ввели особый противопожарный режим
Видимость почти нулевая: в соцсетях появились фото густого смога, опустившегося на Красноярск ночью
Уличный книжный шкаф и велопарковка: в Красноярске благоустроили сквер у бывшего кинотеатра «Родина»
На должность уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае предложена кандидатура Ирины Мирошниковой
Гендиректором красноярского краевого фонда капремонта назначен Олег Смирнов
В Красноярске запретят левый поворот со Свободного на Годенко
В Красноярском крае полицейские нагрянули на лесосеку и проверили мигрантов