2018-12-13T07:12:38+03:00
Общество

В Красноярске руководителя управления по надзору в сфере природопользования подозревают в крупной взятке

Чиновника задержали, на него завели уголовное дело [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Если чиновника признают виновным, ему может грозить срок до 12 лет и крупный штраф.Если чиновника признают виновным, ему может грозить срок до 12 лет и крупный штраф.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске руководителя межрайонного управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подозревают в крупной взятке. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного следственного управления СК по региону.

Задержание главы Росприроднадзора в Красноярске.

Как сообщают следователи, 10 декабря этот крупный чиновник получил взятку – 300 000 рублей. Деньги ему передал посредник от директора коммерческой организации, занимающейся экологическим аудитом. Взамен на это вознаграждение, предполагают сотрудники СК, руководитель управления должен был «оказать содействия в выдаче положительного заключения проекта технической документации на рекультивацию золошлака, получаемого в результате деятельности одного из предприятий региона, и его последующее утверждение» - цитата пресс-релиза.

Подозреваемого задержали, на него завели уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Если мужчину признают виновным, ему может грозить срок до 12 лет и крупный штраф.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вместо скользящих камней – советские чайники: в Дивногорске сыграли в необычный керлинг
Еремин пообещал наказать виновных в падении металлической конструкции на девочку на мэрской елке
Все правильно сделали: инспекторы ДПС спасли на пожаре 70-летнюю женщину
Маленький ребенок насмерть отравился бабушкиными таблетками в Красноярске
Памятник Хворостовскому в Красноярске установят за 13,6 млн рублей
Капремонт 1600 домов запланирован краем в следующем году
Штормовой ветер надвигается на Красноярск
37 новых остановочных павильонов установят в Красноярске до конца года
Перед Красноярским театром оперы и балета впервые откроют каток
Моя прелесть! В Туве спасатели помогли женщине снять кольцо, которое она носила 30 лет
10-летней девочке перебило нос на новогоднем утреннике в Красноярске
8 новых детских садов появится в Красноярске
Первый Макдональдс в Красноярске откроют на этой неделе
Супругов-наркоторговцев в Красноярске накрыли с крупной партией гашиша
Переходящую дорогу на зеленый женщину в Красноярске сбил Nissan из второго ряда
МОК требует у красноярца Дмитрия Труненкова вернуть золотую медаль сочинской Олимпиады
Первых рубщиков елок к Новому году поймали на трассе в Красноярском крае
У стелы «Красноярск» в Октябрьском районе появилась подсветка
Двухметровые светящиеся шишки появились в Красноярске