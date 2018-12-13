СЕГОДНЯ 06:54 2018-12-13T06:54:11+03:00

При появлении во дворах школ, детсадов и детских центров людей собаками, петардами, мангалами и спиртным, сотрудники будут вызывать вневедомственную охрану. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярцам запретят жарить шашлыки, выгуливать собак и пускать фейерверки. А еще курить (в том числе и электронные сигареты), пить спиртное. Правда, запрет на это все распространяется на территорию образовательных учреждений – школ, детских садов, центров дополнительного образования.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в главном управлении образования, эти новые правила поведения вступят в силу уже до конца этого года. За их соблюдением будут следить охранники или сторожа образовательных учреждений. При появлении во дворах школ, детсадов и детских центров людей собаками, петардами, мангалами и спиртным, сотрудники будут вызывать вневедомственную охрану. На нарушителей будут заводить административные дела.

- Сотрудники образовательных учреждений составили рейтинг неблаговидных действий красноярцев. Были отмечены такие нарушения, как массовый выгул собак, вандализм, распитие спиртных напитков и нечистоплотность горожан. Практически в каждом учреждении утро начинается с уборки территории, дворники собирают по 3-4 мешка бутылок, бумажек и отходов жизнедеятельности животных. Так, в школе № 18 местные жители жарили шашлык прямо на футбольном поле и испортили искусственное покрытие, в лицее № 6 вырубили ели, в школе № 147 несколько раз крали лавочки, - прокомментировали в пресс-службе главного управления образования.

В управлении также отметили, что для обычных прогулок и занятий спортом все школьные дворы, включая спортивные объекты образовательных учреждений, всегда открыты.