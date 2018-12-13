2018-12-17T05:38:26+03:00
Общество

Стало известно, когда можно будет сходить в первый «Макдональдс» в Красноярске

Первый в Красноярске ресторан быстрого питания Макдональдс находится на Перенсона
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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К Универсиаде, которая состоится в нашем городе в марте следующего года, должны открыть сразу несколько ресторанов McDonald’s.К Универсиаде, которая состоится в нашем городе в марте следующего года, должны открыть сразу несколько ресторанов McDonald’s.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Совсем скоро: стало известно, когда можно будет сходить в первый «Макдональдс» в Красноярске. Как удалось выяснить «Комсомольской правде»-Красноярск, открытие этого ресторана быстрого питания всемирной сети (он находится на Перенсона) запланировали на ближайшее время.

Сейчас внутри здания идут завершающие отделочные работы.

Напомним, как сообщала ранее «Комсомольской правде»-Красноярск, к Универсиаде, которая состоится в нашем городе в марте следующего года, должны открыть сразу несколько ресторанов «Макдональдс». Располагаться точки питания будут: на Перенсона, на Волочаевской, Взлетной и Авиаторов.

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