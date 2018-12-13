2018-12-13T05:54:40+03:00
Общество

В Красноярском крае увеличат именные стипендии для одаренных школьников и студентов

Депутаты подготовили соответствующий законопроект и отправили его на подпись главе региона
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Одаренным студентам университетов будут выплачивать 8 500 рублей в месяц (+ 1500 рублей)Одаренным студентам университетов будут выплачивать 8 500 рублей в месяц (+ 1500 рублей)Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае увеличат именные стипендии для одаренных школьников и студентов. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, депутаты краевого заксобрания подготовили соответствующий законопроект и отправили его на подпись главе региона.

Дело в том, что именные стипендии для студентов университетов, колледжей и техникумов, а также выплаты одаренным школьникам не индексировали семь лет. И теперь эти стипендии решили повысить. Общая сумма, которую планируют потратить на повышение – около 1 300 000 рублей.

В итоге одаренным студентам университетов будут выплачивать 8 500 рублей в месяц (+ 1500 рублей), студентам средних специальных учебных заведений – 4 900 рублей (+ 900 рублей), школьникам – 1 800 рублей (+ 300 рублей).

Председатель комитета, в котором готовили этот законопроект, депутат ЗС Людмила Магомедова, назвала повышение стипендий очень своевременным.

- С 2011 года мы не индексировали именные стипендии нашим талантливым ребятам. И вот время пришло, мы завершаем год таким приятным событием, – прокомментировала Магомедова.

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