13 Дек. 05:38 2018-12-13T05:38:21+03:00

Причина: слишком много пожаров, в которых погибли люди

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В одном из районов Красноярского края ввели особый противопожарный режим. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в Назаровском районе с начала отопительного сезона произошло уже слишком много пожаров, в огне погибли люди. Именно поэтому здесь ввели особый противопожарный режим, пока – до 20 декабря.

- На заседании внесли предложение о привлечении к профилактической работе старост населённых пунктов, для информирования тех граждан и вручения им памятки от сельсовета, с которыми не удалось пообщаться лично работникам пожарной части. Начальник пожарной части №271 рекомендовал составить список ответственных лиц, которые могут привлекаться в любое время суток к ликвидации пожаров и других ЧС на территории Степновского сельсовета, с указанием номеров телефонов для круглосуточной связи, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по краю.