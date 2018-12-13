2018-12-13T05:38:21+03:00
Происшествия

В одном из районов Красноярского края ввели особый противопожарный режим

Причина: слишком много пожаров, в которых погибли люди
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Особый противопожарный режим ввели в Назаровском районе, пока – до 20 декабря.Особый противопожарный режим ввели в Назаровском районе, пока – до 20 декабря.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В одном из районов Красноярского края ввели особый противопожарный режим. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в Назаровском районе с начала отопительного сезона произошло уже слишком много пожаров, в огне погибли люди. Именно поэтому здесь ввели особый противопожарный режим, пока – до 20 декабря.

- На заседании внесли предложение о привлечении к профилактической работе старост населённых пунктов, для информирования тех граждан и вручения им памятки от сельсовета, с которыми не удалось пообщаться лично работникам пожарной части. Начальник пожарной части №271 рекомендовал составить список ответственных лиц, которые могут привлекаться в любое время суток к ликвидации пожаров и других ЧС на территории Степновского сельсовета, с указанием номеров телефонов для круглосуточной связи, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Валка с утилизацией»: в Красноярске перед главным корпусом СФУ ночью вырубили сосны
В Красноярске руководителя управления по надзору в сфере природопользования подозревают в крупной взятке
Красноярцам запретят жарить шашлыки, выгуливать собак и пускать фейерверки
Совсем скоро: стало известно, когда откроют первый «Макдональдс» в Красноярске
В Красноярском крае увеличат именные стипендии для одаренных школьников и студентов
Видимость почти нулевая: в соцсетях появились фото густого смога, опустившегося на Красноярск ночью
Уличный книжный шкаф и велопарковка: в Красноярске благоустроили сквер у бывшего кинотеатра «Родина»
На должность уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае предложена кандидатура Ирины Мирошниковой
Гендиректором красноярского краевого фонда капремонта назначен Олег Смирнов
В Красноярске запретят левый поворот со Свободного на Годенко
В Красноярском крае полицейские нагрянули на лесосеку и проверили мигрантов