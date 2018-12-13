2018-12-13T05:11:12+03:00
Общество

Видимость почти нулевая: в соцсетях появились фото густого смога, опустившегося на Красноярск ночью

К утру ситуация стабилизировалась, но не везде
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Густая дымка опустилась на Красноярск вечером в среду. Фото: instagram.com/nebo.communityГустая дымка опустилась на Красноярск вечером в среду. Фото: instagram.com/nebo.community
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Видимость почти нулевая: в соцсетях появились фото густого смога, опустившегося на Красноярск ночью. Уже накануне вечером, 12 декабря, горожане писали на своих страницах о том, что во многих районах города трудно дышать, а из-за дымки почти ничего не видно.

«Вышла на улицу – горло першит, пахнет гарью. От пробежки решила отказаться!» - написала «Комсомольской правде»-Красноярск жительница правого берега Виктория.

По данным проекта «Красноярск. Небо», почти в среду вечером почти во всех районах краевого центра датчики фиксировали сильное загрязнение воздуха.

К утру четверга ситуация стабилизировалась, но не везде. К примеру, на правом берегу, в районе «Образцова» приборы и к этому часу показывают опасное превышение вредных примесей в атмосфере.

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