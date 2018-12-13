Уличный книжный шкаф и велопарковка: в Красноярске благоустроили сквер у бывшего кинотеатра «Родина»
Уличный книжный шкаф и велопарковка: в Красноярске благоустроили сквер у бывшего кинотеатра «Родина». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.
Напомним, бывшее здание кинотеатра «Родина» долгое время стояло заброшенным. За территорией рядом со зданием тоже никто не ухаживал.
В прошлом году власти приняли решение провести в здании масштабную реконструкцию и открыть в нем Дом дружбы народов Красноярского края, в котором по проекту появятся библиотека, музей, различные рабочие и творческие пространства.
Работу начали с благоустройства прилегающей территории – в сквере рядом поставили новые скамейки, уличный детский городок, обустроили пешеходные дорожки, установили новые столбы освещения.
- Теперь эта территория освещается не только вертикальными дизайнерскими фонарями, но еще и снизу, рядами светильников, вмонтированных в новую брусчатку. Это придает месту особую атмосферу, - прокомментировала руководитель администрации Кировского района Елена Ланина.