2018-12-12T17:16:34+03:00
Общество

На должность уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае предложена кандидатура Ирины Мирошниковой

Через два месяца истекает срок ее полномочий
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На должность уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае предложена кандидатура Ирины Мирошниковой. Фото: Энциклопедия Красноярского краяНа должность уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае предложена кандидатура Ирины Мирошниковой. Фото: Энциклопедия Красноярского края
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Через 2 месяца, в феврале 2019 года, истекает срок полномочий уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае. Пять лет эту должность занимает Ирина Мирошникова. Сегодня, 12 декабря, комитет по охране здоровья и социальной политике Заксобрания края решил предложить ее кандидатуру на новый пятилетний срок. Парламентарии рассмотрят этот вопрос на сессии 20 декабря.

Добавим, что по закону уполномоченный по правам ребенка не может занимать пост более двух сроков подряд. В его задачи входит защита прав ребенка и представление его интересов на всех уровнях.

Ирина Мирошникова – коренная красноярка, родилась в 1963 году. Окончила Красноярский госуниверситет в 1985 году по специальности правоведение. В систему социальной защиты населения края работает с 1985 года, прошла путь от ведущего специалиста до заместителя министра социальной политики Красноярского края.

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