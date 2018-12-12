Гендиректором красноярского краевого фонда капремонта назначен Олег Смирнов

СЕГОДНЯ 16:45 2018-12-12T16:45:20+03:00

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Генеральным директором краевого фонда капитального ремонта назначен Олег Смирнов. Он был избран по итогам конкурсного отбора, обойдя 12 кандидатов. С ним уже подписан срочный трудовой договор сроком на 5 лет.

Напомним, что предшественника Смирнова уволили с поста за то, что не справился со своими обязанностями и провалил график капремонта. Новых кандидатов решено было пропустить через жесткий конкурсный отбор – они должны были показать свое соответствие обязательным квалификационным требованиям.

Требования составлял краевой минстрой. Тест включал 50 вопросов, их нужно было решить за один час. Для прохождения в следующий тур кандидат должен был набрать не менее 45 баллов. В результате из 12 кандидатов проходной балл набрали три претендента: Олег Смирнов, Тарас Метляев и Александр Чалбышев. Заключительным этапом конкурсного отбора на должность директора фонда капитального ремонта стало индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.