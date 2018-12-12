2018-12-12T15:56:39+03:00
Общество

В Красноярске запретят левый поворот со Свободного на Годенко

Причины – для разгрузки заторов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске запретят левый поворот со Свободного на ГоденкоВ Красноярске запретят левый поворот со Свободного на ГоденкоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске не следующей неделе изменится схема организации движения транспорта на одной из ключевых магистралей города. С 21 декабря будет запрещен левый поворот с проспекта Свободного на улицу Годенко. Автомобилисты, направляющиеся из центра города, в районе ГорДК смогут либо двигаться прямо по проспекту, либо повернуть направо на улицу Высотную.

Такое решение приняли на заседании рабочей группы по организации дорожного движения. Напомним, что в рабочую группу входят представители науки, ГИБДД, общественники, а также специалисты МКУ «УДИБ» и профильных департаментов администрации Красноярска.

Зачем запрещают левый поворот? Ответ прост: чтобы разгрузить заторы. Расчеты и мониторинг показали, что при запрете левого поворота на этом перекрестке движение станет более свободным. Новые дорожные знаки должны быть установлены на перекрестке с 21 декабря.

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