2018-12-12T15:38:52+03:00
Общество

В Красноярском крае полицейские нагрянули на лесосеку и проверили мигрантов

Выявили более двух десятков нарушителей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае полицейские нагрянули на лесосеку и проверили мигрантовВ Красноярском крае полицейские нагрянули на лесосеку и проверили мигрантовФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Пировском районе края полицейские провели масштабную проверку иностранных рабочих на объектах лесопромышленного комплекса. Не секрет, что на лесосеках и пилорамах трудится много иностранных граждан из стран ближнего зарубежья и Китая. Немало среди них таких, кто находится на территории России незаконно: либо въехали по туристической визе и остались, либо срок официальной рабочей визы истек, либо не встали на миграционный учет.

В ходе осмотра нескольких организаций полицейские проверили 120 иностранцев, в том числе граждан КНР, Узбекистана, Таджикистана. Нашли и нарушителей. Так, 24-летний мужчина приехал в страну для трудоустройства и должен был в течение месяца обратиться в миграционную службу для того, чтобы написать заявление на получение патента. Но не сделал этого. Ему выписали штраф.

Также оштрафовали и работодателя, у которого работали 20 иностранцев, за то, что он не поставил их на миграционный учет.

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