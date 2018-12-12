2018-12-12T15:22:22+03:00
Общество

В Красноярске продается советская новогодняя игрушка на 1300 рублей

Маленький рыжий лисенок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске продается советская новогодняя игрушка на 1300 рублей. Фото: интернетВ Красноярске продается советская новогодняя игрушка на 1300 рублей. Фото: интернет
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Жительница Красноярска выставила на «Юлу» эксклюзивную елочную игрушку. Маленький рыжий лисенок-путешественник держит узелок на палочке. Нынешняя владелица игрушки Людмила сообщает, что сделан лисенок по старинной технологии – из ваты и клейстера. Игрушку вполне можно назвать старинной, ведь она была изготовлена в советское время, пишут «Городские новости».

Начиная с 4 декабря, когда объявление было размещено в интернете, его просмотрели более 80 человек. И двое потенциальных покупателей уже заинтересовались, отложили товар в «избранное».

И это не единственное объявление о продаже елочных игрушек «Made in USSR». Цены на них разные. Стеклянный «ширпотреб» - за 30 рублей. Коллекционные игрушки – за 200 – 300 рублей. Штучные экземпляры – от 1000 и выше. Но рыжий лисенок на сегодняшний день пока самый дорогой.

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