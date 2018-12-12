В Туве группа националистов напала и избила двух человек

12 Дек. 15:04 2018-12-12T15:04:04+03:00

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В Туве группа националистов напала на двух человек. Один из них был несовершеннолетним. Прямо в общественном месте их сбили с ног, повалили на землю, а потом били руками и ногами. Это произошло 7 мая 2016 года, днем. И вот, спустя 2,5 года, суд вынес свое решение одному из нападавших. Ему дали 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.

Известно, что осужденный вместе с другими участниками преступления был подписчиком группы «Демниг Тыва» в социальной сети. Группа пропагандировала нетерпимость к другим национальностям и призывала к насилию. В тот день они собрались на волейбольной площадке, которая находится на территории Национального парка в Кызыле. И там увидели двух потерпевших, на которых и напали.

Следственный комитет республики вместе с полицией устанавливают других участников группы, которые могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям.