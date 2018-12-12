2018-12-12T13:47:17+03:00
Происшествия

В Красноярске водитель попал в ДТП и умер во время перепалки от сердечного приступа

Ударившая его машину девушка оказывала ему первую помощь
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске водитель попал в ДТП и умер во время перепалки от сердечного приступа. Фото: "Наш мр. Солнечный"В Красноярске водитель попал в ДТП и умер во время перепалки от сердечного приступа. Фото: "Наш мр. Солнечный"
Изменить размер текста:

В Красноярске в микрорайоне «Солнечный» водитель попал в ДТП, а затем умер во время перепалки с другим участником аварии. Такая информация появилась сегодня в социальной сети в группе «Наш мк. Солнечный». В ленте появилась фотография, которая была сделана из окна дома на улице Победы, 40.

Поначалу была версия, что мужчину сбила машина. Однако нашлись очевидцы, которые рассказали, что же произошло на самом деле. По их информации сегодня днем, примерно в 14 часов, в узком дворовом пространстве не поделили дорогу иномарки KIA и Honda Civic. За рулем первой находился 61-летний водитель. За рулем второй – девушка, она не давала мужчине проехать и старалась вытеснить, да так, что когда он сдал задний ход, стукнула его машину своей.

Водители вышли и устроили перепалку. Неожиданно мужчина задрожал и упал на землю. Девушка бросилась ему на помощь и даже помогала делать ему искусственное дыхание. Однако безуспешно. Мужчина умер еще до приезда «скорой».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске запретят левый поворот со Свободного на Годенко
В Красноярском крае полицейские нагрянули на лесосеку и проверили мигрантов
В Красноярске продается советская новогодняя игрушка на 1300 рублей
В Туве группа националистов напала и избила двух человек
ЧП в Хакасии: город угольщиков замерзает из-за нехватки угля в котельных
В Красноярске жители Студгородка не разрешили строить на месте гостиницы «Три медведя» высотку
В Назарово работодатель избил работника лопатой, когда тот попросил зарплату
В Енисейске мужчина пришел в полицию и попросил установить его личность
В Красноярске специалисты проверили на качество «незамерзайку» и назвали худшую
В Красноярском крае задержали неисправный транзитный автобус с нелегалами
Мэр Красноярска разрешил строить «Макдональдс» на разделительной полосе возле «Планеты»
Под Красноярском дорожные полицейские спасли табун лошадей
Впервые «черное небо» добралось до Минусинска
В Красноярске школьники создают фейковые страницы в соцсетях для домашнего задания
Красноярцев приглашают бесплатно посмотреть на тестовые соревнования по фристайлу и сноуборду
Хирурги красноярского Кардиоцентра спасли пациента, установив стент на сонной артерии
«Боинг 737-800», летевший из Якутии в Красноярск, задел хвостом взлетную полосу
Красноярцам рассказали секреты, как выбрать качественные рыбные консервы
Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» планирует заменить свои самолеты
В Красноярске к Универсиаде меняют балконы без ведома владельцев
В Красноярском крае арестовали более тонны ценной рыбы