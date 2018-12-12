12 Дек. 13:47 2018-12-12T13:47:17+03:00

В Красноярске водитель попал в ДТП и умер во время перепалки от сердечного приступа. Фото: "Наш мр. Солнечный"

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В Красноярске в микрорайоне «Солнечный» водитель попал в ДТП, а затем умер во время перепалки с другим участником аварии. Такая информация появилась сегодня в социальной сети в группе «Наш мк. Солнечный». В ленте появилась фотография, которая была сделана из окна дома на улице Победы, 40.

Поначалу была версия, что мужчину сбила машина. Однако нашлись очевидцы, которые рассказали, что же произошло на самом деле. По их информации сегодня днем, примерно в 14 часов, в узком дворовом пространстве не поделили дорогу иномарки KIA и Honda Civic. За рулем первой находился 61-летний водитель. За рулем второй – девушка, она не давала мужчине проехать и старалась вытеснить, да так, что когда он сдал задний ход, стукнула его машину своей.

Водители вышли и устроили перепалку. Неожиданно мужчина задрожал и упал на землю. Девушка бросилась ему на помощь и даже помогала делать ему искусственное дыхание. Однако безуспешно. Мужчина умер еще до приезда «скорой».