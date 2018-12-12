2018-12-12T13:03:42+03:00
Происшествия

ЧП в Хакасии: город угольщиков замерзает из-за нехватки угля в котельных

Там введен режим чрезвычайной ситуации
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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ЧП в Хакасии: город угольщиков замерзает из-за нехватки угля в котельныхЧП в Хакасии: город угольщиков замерзает из-за нехватки угля в котельныхФото: Александр ЧЕРНЫХ
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Черногорск, второй по величине город Хакасии, который находится в окружении угольных разрезов, замерзает. Жители больше части города уже несколько дней жалуются на чуть теплые батареи в своих квартирах. В одной школе занятия сократили, в другой отменили вовсе. В чем проблема? Оказалось: на трех котельных закончится уголь – в минувшие морозы сожгли последние, и без того небогатые, запасы. Такой вот парадокс: угольщики – без угля. Об этом сообщает ряд республиканских СМИ.

Власти Черногорска ввели режим ЧС. Это поможет добиться финансирования из резервного фонда, чтобы приобрести уголь. Ситуацию прокомментировал 11 декабря Евгений Григорьев, руководитель Управления ГО и ЧС администрации Черногорска:

- Администрация выделила из резервного фонда 730 тысяч рублей на приобретение аварийного запаса угля. Мы сейчас этим и занимаемся. Будем составлять контракты и завозить уголь.

Проблемой заинтересовалась республиканская прокуратура.

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