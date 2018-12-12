В Красноярске жители Студгородка не разрешили строить на месте гостиницы «Три медведя» высотку

12 Дек. 12:39 2018-12-12T12:39:35+03:00

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В Красноярске жители Студгородка не разрешили строить на месте гостиницы жилой дом. Свое мнение они высказали на публичных слушаниях, которые проходили с 31 октября по 28 ноября.

Речь идет об участке на улице Ленинградская, рядом с зеленой зоной и стадионом «Динамо». Сейчас здесь располагается гостиничный комплекс «Три медведя». Собственник собирается снести пансионат и на его месте возвести восьмиэтажный жилой дом с подземным паркингом. Однако сделать это, руководствуясь одним желанием, нельзя. Дело в том, что, согласно градостроительной документации, на этой территории можно построить здание средней этажности только с согласия горожан и городских властей.

Как показали общественные слушания, горожане сказали «нет». Причины: слишком близко к лесному массиву, а это повлияет на сложившуюся экосистему. Второй минус: в проекте не учтены требования по пешеходной доступности к остановкам общественного транспорта, детским садам и школам.