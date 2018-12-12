2018-12-12T12:15:29+03:00
Происшествия

В Назарово работодатель избил работника лопатой, когда тот попросил зарплату

Полиция проводит проверку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Назарово работодатель избил работника лопатой, когда тот попросил зарплатуВ Назарово работодатель избил работника лопатой, когда тот попросил зарплатуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Назарово работодатель избил своего работника лопатой, когда тот попросил у него аванс. Такое сообщение появилось на условиях анонимности автора появилось в социальной сети. А сегодня стало известно, что этой историей занялась местная полиция и начала проверку.

Суть истории сводится к следующему. 11 ноября этого года житель Назарово приехал к проходной бывшего завода «Сельмаш» (в настоящее время здесь существуют несколько некрупных предприятий). Мужчина поинтересовался у работодателя, может ли он получить аванс. В ответ тот схватил деревянную лопату для уборки снега и несколько раз ударил работника. Пострадавший обратился к врачу, тот зафиксировал сильный ушиб и направил на судебно-медицинскую экспертизу.

В своем заявлении в полицию пострадавший сообщил, что деньги ему так и не выплатили. И лечение не возместили. «Заявление писал сам, вот и лечись сам» - ответил ему обидчик.

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