СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-12T11:50:49+03:00

В Енисейске мужчина пришел в полицию и попросил установить его личность. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

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В Енисейске мужчина пришел в дежурную часть полиции и попросил установить его личность. Случилось это еще 1 декабря. Правоохранителям он рассказал, что потерял все документы и вещи, о прошлом у него только обрывочные воспоминания. Зовут Николай, приехал в Красноярск 26 ноября из Краснодарского края. С собой у него был зеленый рюкзак объемом 120 литров. И все, дальше – пустота.

Волонтеры группы «Поиск пропавших детей – Красноярск» подключились к этому делу, составили ориентировку и распространяют ее через социальные сети.

Приметы мужчины: на вид около 30 лет, рост 185 сантиметров, худощавый, волосы короткие темно-русые, глаза карие.

В момент обращения в полицию был одет в вязаную серую шапку коричневую куртку с капюшоном, синие джинсы и коричневые зимние ботинки на шнурках.

Если кто-то видел этого человека и может его опознать, владеет какой-либо информацией о нем, общался или оказывал ему помощь, просьба: позвоните в полицию города Енисейска по телефонам:

8 (391-95) 2-33-82, 2-23-10, 2-23-16 или 02.

Можно сообщить волонтерам: 8-950-99-66-066.