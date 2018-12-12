2018-12-12T11:02:59+03:00
Общество

В Красноярске специалисты проверили на качество «незамерзайку» и назвали худшую

Автомобилистам – на заметку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске специалисты проверили на качество «незамерзайку» и назвали худшую. Фото: Красноярский ЦСМВ Красноярске специалисты проверили на качество «незамерзайку» и назвали худшую. Фото: Красноярский ЦСМ
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Специалисты Красноярского ЦСМ проверили качество и безопасность незамерзающей стеклоомывающей жидкости, которая продается в торговых сетях краевого центра. Для этого закупили девять различных образцов продукции, произведенных в различных регионах России. Оценивали образцы по маркировке и результатам лабораторного анализа.

Установлено, что три образца из девяти не соответствуют заявленным требованиям по температуре замерзания:

- «NORDIC» от ООО «Яр Лайн» (Красноярск). Должна эффективно работать при температуре до -10 градусов, а она начинает кристаллизоваться уже при -3.

- «ARCTIC» от «Фабрики бытовой химии БОН» (Кемерово), начинает замерзать при температуре -14, а должна держаться до -20.

- «GLEID EXPERT» от «Авто-Химической компании» (Жуковский). Температурный порог заявлен -30, а кристаллизоваться начинает на самом деле уже при -16 градусов.

К остальным образцам претензий у экспертов нет. Они предупреждают: чтобы избежать подделок, автомобилистам не стоит покупать жидкость у случайных продавцов. Лучше обращаться в торговые сети или специализированные автомагазины.

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