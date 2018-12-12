2018-12-12T10:32:08+03:00
Общество

В Красноярском крае задержали неисправный транзитный автобус с нелегалами

Технику – на спецстоянку, пассажиров отправили дальше на другом транспорте
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае задержали неисправный транзитный автобус с нелегаламиВ Красноярском крае задержали неисправный транзитный автобус с нелегаламиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Боготольском районе дорожные полицейские задержали международный автобус с техническими неисправностями, в салоне которого среди пассажиров находились и нелегалы.

В пресс-службе краевого ГИБДД «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что автобус «Мерседес» направлялся из Якутии в Кыргызстан. На 578 километре федеральной трассы Р-255 его остановили госавтоинспекторы. Вместе с оперативниками группы по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции они проводили проверку автобусов, осуществляющих междугородние, международные и пригородные перевозки.

Оказалось, что у «Мерседеса» неисправны система рулевого управления и тахограф, отсутствуют огнетушители, не работают ремни безопасности. Кроме того, в салоне ехали 5 иностранных граждан, у которых закончилась российская виза. Автобус поместили на спец стоянку, нелегалов оштрафовали на 2 тысяч рублей каждого, и всех пассажиров отправили дальше на другом транспорте.

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