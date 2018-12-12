Под Красноярском дорожные полицейские спасли табун лошадей
Необычных нарушителей дорожного движения спас наряд дорожно-патрульной службы накануне вечером, 11 декабря. Это случилось на выезде из Красноярска в сторону поселка Емельяново.
В пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности. Сначала в дежурную часть полка ДПС поступило сообщение от автомобилистов: на дороге ходят лошади. Трасса скоростная, поток транспорта большой, животные в любой момент могут спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Наряд ДТП отправился на место и обнаружил шесть перепуганных лошадей.
- Животные попали в ловушку: с обеих сторон автодороги путь им преграждало металлическое ограждение, которое не позволяло покинуть проезжую часть.
Инспектор ДПС перекрыл движение по одной из полос автодороги, а его напарник сопровождал табун на протяжении километра до места безопасного завершения их путешествия, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Под Красноярском наряд ДТП спас табун лошадей.