2018-12-12T09:37:32+03:00
Происшествия

Под Красноярском дорожные полицейские спасли табун лошадей

Перепуганные животные никак не могли перейти дорогу [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском дорожные полицейские спасли табун лошадей. Стоп-кадр видеоПод Красноярском дорожные полицейские спасли табун лошадей. Стоп-кадр видео
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Необычных нарушителей дорожного движения спас наряд дорожно-патрульной службы накануне вечером, 11 декабря. Это случилось на выезде из Красноярска в сторону поселка Емельяново.

В пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности. Сначала в дежурную часть полка ДПС поступило сообщение от автомобилистов: на дороге ходят лошади. Трасса скоростная, поток транспорта большой, животные в любой момент могут спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Наряд ДТП отправился на место и обнаружил шесть перепуганных лошадей.

- Животные попали в ловушку: с обеих сторон автодороги путь им преграждало металлическое ограждение, которое не позволяло покинуть проезжую часть.

Инспектор ДПС перекрыл движение по одной из полос автодороги, а его напарник сопровождал табун на протяжении километра до места безопасного завершения их путешествия, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Под Красноярском наряд ДТП спас табун лошадей.

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