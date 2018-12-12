2018-12-12T09:07:34+03:00
Общество

Впервые «черное небо» добралось до Минусинска

Объявлен режим НМУ первой степени опасности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Впервые «черное небо» добралось до МинусинскаВпервые «черное небо» добралось до МинусинскаФото: Мария ЛЕНЦ
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Впервые «черное небо» добралось до Минусинска. Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, препятствующий рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, был объявлен здесь накануне, 11 декабря в 19 часов. И, предположительно, продлится сутки – до 19 часов 12 декабря. Об этом сообщают специалисты Среднесибирского УГМС.

Ранее минусинцы замечали у себя над головой небольшую серую дымку, но чтобы вот так и «черное небо» - такого раньше не бывало. Обычно ведь считается, что «черное небо» - «привилегия» мегаполисов, таких, как Красноярск, где много заводов и автотранспорта. Но теперь выходит, что достается и малым городам. Добавим, что НМУ прогнозируют также и в Назарово.

Что касается краевого центра, здесь отмечен в целом низкий уровень загрязнения воздуха. В ближайшие дни ожидается ветренная погода до 4-5 метров в секунду.

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