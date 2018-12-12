В Красноярске школьники создают фейковые страницы в соцсетях для домашнего задания

12 Дек. 08:44 2018-12-12T08:44:35+03:00

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В Красноярске ученики школы № 133 получили необычное домашнее задание на уроке биологии: создать страничку какого-нибудь известного ученого в социальных сетях. В результате такого необычного эксперимента ВКонтакте появились два пользователя – Чарльз Дарвин и Карл Линней.

Страницы, как все понимают, фейковые, не настоящие. Перед школьниками поставлена задача: наполнить их так, будто это сделали сами ученые. Так, в ленте появляются различные данные о жизни знаменитостей, портреты, выдержки из научных работ и так далее.

- На уроках мы знакомимся с биографиями ученых, говорим про их вклад в развитие науки, - отмечает директор школы и учитель биологии Галина Байкалова. – Это реальные люди, реальные жизненные истории. Нафантазировать или приукрасить точно не получится, нужно искать исключительно правдивую информацию в библиотеке и в интернете.

По словам педагога, ученики полны оптимизма найти через социальные сети потомков Дарвина и пообщаться с ними.