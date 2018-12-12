2018-12-12T08:44:35+03:00
Общество

В Красноярске школьники создают фейковые страницы в соцсетях для домашнего задания

Аккаунтам дают имена известных ученых
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске школьники создают фейковые страницы в соцсетях для домашнего задания. Фото: управление образования КрасноярскаВ Красноярске школьники создают фейковые страницы в соцсетях для домашнего задания. Фото: управление образования Красноярска
Изменить размер текста:

В Красноярске ученики школы № 133 получили необычное домашнее задание на уроке биологии: создать страничку какого-нибудь известного ученого в социальных сетях. В результате такого необычного эксперимента ВКонтакте появились два пользователя – Чарльз Дарвин и Карл Линней.

Страницы, как все понимают, фейковые, не настоящие. Перед школьниками поставлена задача: наполнить их так, будто это сделали сами ученые. Так, в ленте появляются различные данные о жизни знаменитостей, портреты, выдержки из научных работ и так далее.

- На уроках мы знакомимся с биографиями ученых, говорим про их вклад в развитие науки, - отмечает директор школы и учитель биологии Галина Байкалова. – Это реальные люди, реальные жизненные истории. Нафантазировать или приукрасить точно не получится, нужно искать исключительно правдивую информацию в библиотеке и в интернете.

По словам педагога, ученики полны оптимизма найти через социальные сети потомков Дарвина и пообщаться с ними.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске жители Студгородка не разрешили строить на месте гостиницы «Три медведя» высотку
В Назарово работодатель избил работника лопатой, когда тот попросил зарплату
В Енисейске мужчина пришел в полицию и попросил установить его личность
В Красноярске специалисты проверили на качество «незамерзайку» и назвали худшую
В Красноярском крае задержали неисправный транзитный автобус с нелегалами
Мэр Красноярска разрешил строить «Макдональдс» на разделительной полосе возле «Планеты»
Под Красноярском дорожные полицейские спасли табун лошадей
Впервые «черное небо» добралось до Минусинска
Красноярцев приглашают бесплатно посмотреть на тестовые соревнования по фристайлу и сноуборду
Хирурги красноярского Кардиоцентра спасли пациента, установив стент на сонной артерии
«Боинг 737-800», летевший из Якутии в Красноярск, задел хвостом взлетную полосу
Красноярцам рассказали секреты, как выбрать качественные рыбные консервы
Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» планирует заменить свои самолеты
В Красноярске к Универсиаде меняют балконы без ведома владельцев
В Красноярском крае арестовали более тонны ценной рыбы