Красноярцев приглашают бесплатно посмотреть на тестовые соревнования по фристайлу и сноуборду
Красноярцев приглашают бесплатно посмотреть на тестовые соревнования Зимней универсиады-2019. Этапы Кубка России по фристайлу и сноуборду пройдут с 17 по 28 декабря. Участники первыми испытают новейшие трассы на «Сопке».
В состязаниях по фристайлу примут участие более 200 спортсменов. Они разыграют 14 комплектов наград в дисциплинах могул, парный могул, лыжная акробатика, слоуп-стайл, биг-эйр, хаф-пайп.
На состязание по сноуборду приедут около 150 спортсменов, они разыграют 6 комплектов наград в биг-эйре, слоуп-стайле и хаф-пайпе.
Вход для зрителей будет свободным, а вот проезд на личном транспорте на территорию спортивного комплекса будет запрещен на весь период соревнований. Автомобили можно будет оставлять на парковке возле ГорДК (Свободный, 48), а затем проехать до места на специальном бесплатном автобусе.
Вход на территорию спортивного комплекса – через пешеходный контрольно-пропускной пункт. Зрителей предупреждают, что нельзя будет пронести опасные предметы, алкоголь, стеклянную и железную посуду, бутылки, термосы и еду.