2018-12-12T08:20:24+03:00
Спорт

Красноярцев приглашают бесплатно посмотреть на тестовые соревнования по фристайлу и сноуборду

Они пройдут с 17 по 28 декабря
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярцев приглашают бесплатно посмотреть на тестовые соревнования по фристайлу и сноубордуКрасноярцев приглашают бесплатно посмотреть на тестовые соревнования по фристайлу и сноубордуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярцев приглашают бесплатно посмотреть на тестовые соревнования Зимней универсиады-2019. Этапы Кубка России по фристайлу и сноуборду пройдут с 17 по 28 декабря. Участники первыми испытают новейшие трассы на «Сопке».

В состязаниях по фристайлу примут участие более 200 спортсменов. Они разыграют 14 комплектов наград в дисциплинах могул, парный могул, лыжная акробатика, слоуп-стайл, биг-эйр, хаф-пайп.

На состязание по сноуборду приедут около 150 спортсменов, они разыграют 6 комплектов наград в биг-эйре, слоуп-стайле и хаф-пайпе.

Вход для зрителей будет свободным, а вот проезд на личном транспорте на территорию спортивного комплекса будет запрещен на весь период соревнований. Автомобили можно будет оставлять на парковке возле ГорДК (Свободный, 48), а затем проехать до места на специальном бесплатном автобусе.

Вход на территорию спортивного комплекса – через пешеходный контрольно-пропускной пункт. Зрителей предупреждают, что нельзя будет пронести опасные предметы, алкоголь, стеклянную и железную посуду, бутылки, термосы и еду.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вместо скользящих камней – советские чайники: в Дивногорске сыграли в необычный керлинг
Еремин пообещал наказать виновных в падении металлической конструкции на девочку на мэрской елке
Все правильно сделали: инспекторы ДПС спасли на пожаре 70-летнюю женщину
Маленький ребенок насмерть отравился бабушкиными таблетками в Красноярске
Памятник Хворостовскому в Красноярске установят за 13,6 млн рублей
Капремонт 1600 домов запланирован краем в следующем году
Штормовой ветер надвигается на Красноярск
37 новых остановочных павильонов установят в Красноярске до конца года
Перед Красноярским театром оперы и балета впервые откроют каток
Моя прелесть! В Туве спасатели помогли женщине снять кольцо, которое она носила 30 лет
10-летней девочке перебило нос на новогоднем утреннике в Красноярске
8 новых детских садов появится в Красноярске
Первый Макдональдс в Красноярске откроют на этой неделе
Супругов-наркоторговцев в Красноярске накрыли с крупной партией гашиша
Переходящую дорогу на зеленый женщину в Красноярске сбил Nissan из второго ряда
МОК требует у красноярца Дмитрия Труненкова вернуть золотую медаль сочинской Олимпиады
Первых рубщиков елок к Новому году поймали на трассе в Красноярском крае
У стелы «Красноярск» в Октябрьском районе появилась подсветка
Двухметровые светящиеся шишки появились в Красноярске