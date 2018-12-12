12 Дек. 08:20 2018-12-12T08:20:24+03:00

Красноярцев приглашают бесплатно посмотреть на тестовые соревнования по фристайлу и сноуборду Фото: Мария ЛЕНЦ

Они пройдут с 17 по 28 декабря

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Красноярцев приглашают бесплатно посмотреть на тестовые соревнования Зимней универсиады-2019. Этапы Кубка России по фристайлу и сноуборду пройдут с 17 по 28 декабря. Участники первыми испытают новейшие трассы на «Сопке».

В состязаниях по фристайлу примут участие более 200 спортсменов. Они разыграют 14 комплектов наград в дисциплинах могул, парный могул, лыжная акробатика, слоуп-стайл, биг-эйр, хаф-пайп.

На состязание по сноуборду приедут около 150 спортсменов, они разыграют 6 комплектов наград в биг-эйре, слоуп-стайле и хаф-пайпе.

Вход для зрителей будет свободным, а вот проезд на личном транспорте на территорию спортивного комплекса будет запрещен на весь период соревнований. Автомобили можно будет оставлять на парковке возле ГорДК (Свободный, 48), а затем проехать до места на специальном бесплатном автобусе.

Вход на территорию спортивного комплекса – через пешеходный контрольно-пропускной пункт. Зрителей предупреждают, что нельзя будет пронести опасные предметы, алкоголь, стеклянную и железную посуду, бутылки, термосы и еду.