Хирурги красноярского Кардиоцентра спасли пациента, установив стент на сонной артерии

СЕГОДНЯ 07:57 2018-12-12T07:57:24+03:00

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Хирурги красноярского Кардиоцентра спасли пациента, сделав операцию высшей степени сложности. Подобные операции выполняются в единичных клиниках страны. Красноярские специалисты провели ее блестяще. Они рассказали, что к ним обратился 70-летний пациент с поражением левой сонной артерии. Атеросклеротическая бляшка закрывала сосуд более чем на 80 %.

К тому ж мужчина ранее уже перенес ряд операций – протезирование нижнего отдела аорты, стентирование коронарных артерий. Открытая операция могла вызвать фатальные осложнения, но и стентировать было рискованно. И все-таки кардиохирурги не отступили. Мужчине сделали прокол в левой руке и уже через него, через весь лабиринт артерий, доставили стент к сонной артерии, расположенной на шее слева.

- Оперативное вмешательство прошло без осложнений, пациент на третьи сутки выписан из клиники в удовлетворительном состоянии, - сообщил рентгенхирург Кардиоцентра Александр Мельников.