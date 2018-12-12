«Боинг 737-800», летевший из Якутии в Красноярск, задел хвостом взлетную полосу

12 Дек. 07:31 2018-12-12T08:54:50+03:00

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Из-за аварии, которая произошла прямо на взлетной полосе в якутском аэропорту Нерюнгри, пришлось отметить рейс до Красноярска. Об инциденте сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Все произошло накануне, 11 декабря. «Боинг 737-800» во время взлета задел хвостом полосу. Сработали приборы, почувствовали это и пилоты. Командир воздушного судна принял решение прекратить полет и вернуться на землю. Никто из 103 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал. Около полуночи все пассажиры были направлены в Красноярск на другом самолете. А транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Напомним, что ровно месяц назад, 12 ноября, нештатная ситуация произошла в аэропорту Норильска, там при посадке самолета не раскрылись закрылки у «Боинга» такого же класса. К счастью, все закончилось благополучно и никто не пострадал.