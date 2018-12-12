2018-12-12T07:06:53+03:00
Общество

Красноярцам рассказали секреты, как выбрать качественные рыбные консервы

Самые вкусные те, что изготовлены у моря
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам рассказали секреты, как выбрать качественные рыбные консервыКрасноярцам рассказали секреты, как выбрать качественные рыбные консервыФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты краевого управления Роспотребнадзор рассказали, как правильно выбирать рыбные консервы. И хоть кажется, что дело это нехитрое, однако есть и в этом свои тонкости. Особенно это актуально сейчас, когда население начинает активно готовиться к Новому году и скупает припасы партиями.

Первое – внешний вид банки: она должна быть ровная, без деформации, герметичная и без признаков вздутия. Потрясите банку у уха: чем больше в ней заливки, тем меньше рыбы. Далее: изучите маркировку: дата выработки проставляется на крышке банки в первом ряду (число, месяц, год). Второй ряд – это обозначение вида рыбы, находящейся внутри, и номер предприятия-изготовителя. А вот срок годности указан на бумажной этикетке или отпечатан на самой банке. Обратите внимание на состав – идеальны консервы, в которых только рыба, соль и специи.

Посмотрите, когда изготовлены консервы. Период с середины июля и до середины октября называется путиной, то есть фазой активной ловли рыбы. И если консервы выпущены в эти месяцы и на предприятии, которое находится вблизи моря, то рыба в них пошла однозначно свежая, не замороженная. Значит, и самая вкусная.

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