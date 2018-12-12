2018-12-12T06:45:57+03:00
Экономика

Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» планирует заменить свои самолеты

Старые – на новые
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» планирует заменить свои самолетыКрасноярская авиакомпания «КрасАвиа» планирует заменить свои самолетыФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» планирует замену техники. На смену самолетам Ан-24 и Ан-26 и вертолетам Ми-8 в сегмент региональных перевозок должна прийти новая техника – отечественные Ил-114-300, Ил-112 и легкомоторные самолеты, которые учитывают особенности региона.

Но произойдет реновация не сразу и не завтра. У предприятия, акции которого 100 % принадлежат Красноярскому краю, сейчас непростой период. Нужно, в первую очередь, позаботиться о том, чтобы стабилизировать ситуацию.

- С учетом большой долговой нагрузки, сформировавшейся в прошлые годы, финансовое состояние предприятия пока остается сложным, поэтому была составлена дорожная карта до 2024 года, которая включает порядка 200 мероприятий и состоит из трех этапов: санации, стабилизации, а затем развития, - рассказал генеральный директор авиапредприятия Андрей Егоров.

Сейчас как раз идет период санации, то есть финансового оздоровления. Возобновились расчеты с кредиторами, оптимизирована численность персонала, проведена ревизия неэффективных расходов, сокращены убытки. При этом сохранился социальный приоритет госпредприятия – обеспечение авиасообщением отдаленные поселки края.

В декабре открылся новый авиарейс Красноярск-Абакан, субсидируемый совместно двумя регионами и Росавиацией.

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