2018-12-12T05:55:44+03:00
Общество

В Красноярске к Универсиаде меняют балконы без ведома владельцев

Закрывают серым сайдингом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске к Универсиаде меняют балконы без ведома владельцевВ Красноярске к Универсиаде меняют балконы без ведома владельцевФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на гостевых трассах Универсиады меняют балконы. Точнее, меняют не сами конструкции, а их облик при помощи сайдинга. Неухоженные, старые лоджии, переполненные хламом, маскируют под белой и серой облицовкой – именно такие цвета прописаны в архитектурном регламенте. Работа проводится днем, так что многие жители, те, кто уезжают на работу, даже не подозревают о таких изменениях. Реакция получается разная. Кто-то недоволен – те, у кого лоджии ранее были застекленными. Но большинство не возражают: им-то не придется платить за «марафет» ни копейки. В мэрии пояснили, что финансы выделили предприниматели.

Всего в порядок нужно привести 23 дома на улицах Партизана Железняка, Шахтеров и Аэровокзальной. Это около 300 балконов на домах, построенных в советское время. Работы должны завершиться в феврале. Правда, есть один нюанс: балконы-то поменяют, а как быть с фасадами? Многие дома «украшают» пятна от обвалившейся штукатурки. С такими фасадами не поможет даже сайдинг на балконах.

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