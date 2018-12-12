2018-12-12T05:27:19+03:00
Общество

В Красноярском крае арестовали более тонны ценной рыбы

За незаконную перевозку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае арестовали более тонны ценной рыбы. Фото пресс-службы ГИБДДВ Красноярском крае арестовали более тонны ценной рыбы. Фото пресс-службы ГИБДД
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В Абанском районе инспекторы ДПС остановили два автомобиля, на котором ехали жители Красноярска. При осмотре машин обнаружили в багажниках ведра и мешки с замороженной рыбой. Документов на улов у автомобилистов не было. Так что пришлось их доставить в местное отделение полиции для разбирательств. Рыбу взвесили и пересчитали. Оказалось, что всего дары северных рек потянули на тонну с лишком. Среди них 376 килограммов хариуса, 56 килограммов сига и 420 килограммов ельца.

В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что в настоящее время по данному факту проводится первоначальная проверка, выясняются обстоятельства приобретения рыбы, которую перевозили из Эвенкии с нарушением ветеринарно-санитарных правил. На водителей составлены административные протоколы, им грозит солидный штраф.

Добавим, что экипажам дорожно-патрульной службы призходится часто сталкиваться с тем, что с севера в краевой центр незаконно перевозят большие партии рыбы. Бывают среди них и занесенные в Красную книгу ценные породы, отлов которой запрещен.

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