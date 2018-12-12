2018-12-12T04:53:22+03:00
Общество

В Красноярске запустили новые автобусы на 11 городских маршрутах

Обновление городского парка продолжается
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске запустили новые автобусы на 11 городских маршрутах. Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаВ Красноярске запустили новые автобусы на 11 городских маршрутах. Фото: пресс-служба администрации Красноярска
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В Красноярске на 11 городских маршрутах запустили новые автобусы. Таким образом перевозчики выполняют взятые на себя обязательств по обновлению подвижного состава. Так, с начала этого года более 30 автобусов уже ездят по маршрутам № 3, 8, 9, 20, 43, 58, 78, 81, 88, 92 и 99.

В основном это автобусы марки «Вектор» производства Павловского автомобильного завода. Современные «ПАЗики» хорошо зарекомендовали себя, они теплее, пассажирам в них комфортнее. Среди них 12 автобусов экологического стандарта «Евро-4», рассчитанных на 40 пассажиров. Еще 17 новых автобусов экологического класса «Евро-5» вмещают до 70 пассажиров.

На 43-м маршруте работают два новых автобуса «НЕФАЗ», которые вмешают в общей сложности более 100 пассажиров. Стоимость одной машины – 7,5 миллионов рублей.

Планируется, что в 2019 году после проведения зимних студенческих игр на городские маршруты выйдут 18 новых автобусов «ЛиАЗ», также рассчитанных на 100 пассажиров и 31 «ПАЗ» среднего класса вместимости.

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