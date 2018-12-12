2018-12-12T04:53:22+03:00
Общество

В Красноярске запустили новые автобусы на 11 городских маршрутах

Обновление городского парка продолжается
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Красноярске запустили новые автобусы на 11 городских маршрутах. Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаВ Красноярске запустили новые автобусы на 11 городских маршрутах. Фото: пресс-служба администрации Красноярска
Изменить размер текста:

В Красноярске на 11 городских маршрутах запустили новые автобусы. Таким образом перевозчики выполняют взятые на себя обязательств по обновлению подвижного состава. Так, с начала этого года более 30 автобусов уже ездят по маршрутам № 3, 8, 9, 20, 43, 58, 78, 81, 88, 92 и 99.

В основном это автобусы марки «Вектор» производства Павловского автомобильного завода. Современные «ПАЗики» хорошо зарекомендовали себя, они теплее, пассажирам в них комфортнее. Среди них 12 автобусов экологического стандарта «Евро-4», рассчитанных на 40 пассажиров. Еще 17 новых автобусов экологического класса «Евро-5» вмещают до 70 пассажиров.

На 43-м маршруте работают два новых автобуса «НЕФАЗ», которые вмешают в общей сложности более 100 пассажиров. Стоимость одной машины – 7,5 миллионов рублей.

Планируется, что в 2019 году после проведения зимних студенческих игр на городские маршруты выйдут 18 новых автобусов «ЛиАЗ», также рассчитанных на 100 пассажиров и 31 «ПАЗ» среднего класса вместимости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске школьники создают фейковые страницы в соцсетях для домашнего задания
Красноярцев приглашают бесплатно посмотреть на тестовые соревнования по фристайлу и сноуборду
Хирурги красноярского Кардиоцентра спасли пациента, установив стент на сонной артерии
«Боинг 737-800», летевший из Якутии в Красноярск, задел хвостом взлетную полосу
Красноярцам рассказали секреты, как выбрать качественные рыбные консервы
Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» планирует заменить свои самолеты
В Красноярске к Универсиаде меняют балконы без ведома владельцев
В Красноярском крае арестовали более тонны ценной рыбы
Чтобы достроить дома «Реставрации» в Красноярске, потребуется 5 миллиардов рублей
В Красноярске при получении взятки задержан глава краевого Росприроднадзора
В Красноярске два района остались без электричества из-за аварии
Организаторы «Белой ярмарки» рассказали о новогодних мероприятиях на главной площади Красноярска
В Красноярске в районе объектов Универсиады ограничат проезд на 2,5 недели
Вместо шумозащищающих экранов - сосны: в Красноярске объяснили снос вязов на Свердловской
Экс-главврачу красноярского перинатального центра вменяют новые взятки
Ну как, вкусно? Полиция проверяет маму-блогера, напоившую вином 6-летнего сына
СК проверяет мать 3-месячной девочки, погибшей от гнойного отита
В Красноярске на 4 часа закрыли вантовый мост ради съемок клипа Универсиады
Лед плавится быстрее: красноярские дорожники меньше реагентов стали сыпать на тротуары
Она жалобно скулила и не могла выбраться: экс-полицейский спас провалившуюся в подвал собаку
Экс-полицейского- браконьера суд в Красноярском крае оштрафовал на 600 000 рублей
Дмитрий Аленичев останется тренером «Енисея» после зимнего перерыва
В Красноярске сотрудница ломбарда присвоила больше 300 тысяч рублей
В Красноярске задержали наркодилера с крупной партией героина
В Красноярске навсегда поменяют схему движения на улице 9 января
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов с призовым фондом 3 млн рублей
Под Красноярском лиса выпрашивает у дачников котлеты и делает из них запасы