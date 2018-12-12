2018-12-12T04:39:26+03:00
Общество

Чтобы достроить дома «Реставрации» в Красноярске, потребуется 5 миллиардов рублей

Обманутым дольщикам обещают помощь
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Чтобы достроить дома «Реставрации» в Красноярске, потребуется 5 миллиардов рублейЧтобы достроить дома «Реставрации» в Красноярске, потребуется 5 миллиардов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Чтобы достроить дома СК «Реставрация», потребуется колоссальная сумма – более 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр строительства края Сергей Козупица на расширенном заседании межведомственной комиссии, посвященном этому вопросу. На прошлой неделе арбитражный суд начал процедуру банкротства застройщика.

Предложено несколько вариантов решения проблемы. Первые три дома могут быть достроены за счет страховки, которую в свое время оформил застройщик. То есть дольщики должны выбрать: либо забрать компенсацию, либо дождаться уже готовых квартир.

Остальные 7 проблемных домов «Реставрации» будут достраиваться в рамках механизма вовлечения земельных участков для решения проблем обманутых дольщиков. Три земельных участка для этих целей у краевой власти уже есть. Ожидается, что строительно-монтажные работы будут продолжены летом 2019 года, когда будет завершено оформление реестра обманутых дольщиков.

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