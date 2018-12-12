2018-12-12T04:39:26+03:00
Общество

Чтобы достроить дома «Реставрации» в Красноярске, потребуется 5 миллиардов рублей

Обманутым дольщикам обещают помощь
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Чтобы достроить дома «Реставрации» в Красноярске, потребуется 5 миллиардов рублейЧтобы достроить дома «Реставрации» в Красноярске, потребуется 5 миллиардов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Чтобы достроить дома СК «Реставрация», потребуется колоссальная сумма – более 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр строительства края Сергей Козупица на расширенном заседании межведомственной комиссии, посвященном этому вопросу. На прошлой неделе арбитражный суд начал процедуру банкротства застройщика.

Предложено несколько вариантов решения проблемы. Первые три дома могут быть достроены за счет страховки, которую в свое время оформил застройщик. То есть дольщики должны выбрать: либо забрать компенсацию, либо дождаться уже готовых квартир.

Остальные 7 проблемных домов «Реставрации» будут достраиваться в рамках механизма вовлечения земельных участков для решения проблем обманутых дольщиков. Три земельных участка для этих целей у краевой власти уже есть. Ожидается, что строительно-монтажные работы будут продолжены летом 2019 года, когда будет завершено оформление реестра обманутых дольщиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске школьники создают фейковые страницы в соцсетях для домашнего задания
Красноярцев приглашают бесплатно посмотреть на тестовые соревнования по фристайлу и сноуборду
Хирурги красноярского Кардиоцентра спасли пациента, установив стент на сонной артерии
«Боинг 737-800», летевший из Якутии в Красноярск, задел хвостом взлетную полосу
Красноярцам рассказали секреты, как выбрать качественные рыбные консервы
Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» планирует заменить свои самолеты
В Красноярске к Универсиаде меняют балконы без ведома владельцев
В Красноярском крае арестовали более тонны ценной рыбы
В Красноярске запустили новые автобусы на 11 городских маршрутах
В Красноярске при получении взятки задержан глава краевого Росприроднадзора
В Красноярске два района остались без электричества из-за аварии
Организаторы «Белой ярмарки» рассказали о новогодних мероприятиях на главной площади Красноярска
В Красноярске в районе объектов Универсиады ограничат проезд на 2,5 недели
Вместо шумозащищающих экранов - сосны: в Красноярске объяснили снос вязов на Свердловской
Экс-главврачу красноярского перинатального центра вменяют новые взятки
Ну как, вкусно? Полиция проверяет маму-блогера, напоившую вином 6-летнего сына
СК проверяет мать 3-месячной девочки, погибшей от гнойного отита
В Красноярске на 4 часа закрыли вантовый мост ради съемок клипа Универсиады
Лед плавится быстрее: красноярские дорожники меньше реагентов стали сыпать на тротуары
Она жалобно скулила и не могла выбраться: экс-полицейский спас провалившуюся в подвал собаку
Экс-полицейского- браконьера суд в Красноярском крае оштрафовал на 600 000 рублей
Дмитрий Аленичев останется тренером «Енисея» после зимнего перерыва
В Красноярске сотрудница ломбарда присвоила больше 300 тысяч рублей
В Красноярске задержали наркодилера с крупной партией героина
В Красноярске навсегда поменяют схему движения на улице 9 января
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов с призовым фондом 3 млн рублей
Под Красноярском лиса выпрашивает у дачников котлеты и делает из них запасы