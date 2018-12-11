2018-12-11T17:47:50+03:00
Происшествия

В Красноярске два района остались без электричества из-за аварии

Даже светофоры на улицах не работают
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Кировский и Солнечный остались без светаКировский и Солнечный остались без светаФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 11 декабря, два района Красноярска частично остались без электроэнергии: в квартирах нет света, на улицах - не работают светофоры. Причиной отключения стала авария на сетях, которая произошла около 19.50. По оперативной информации администрации Красноярска и службы 005, без света остались Красноярский рабочий, Коммунальная и Вавилова. Ликвидировать аварию обещают к 23.00.

Кроме того, во тьме оказался микрорайон Солнечный, сообщают местные жители. Без электричества находятся улицы 40 лет Победы, 28, 28а, 30, 35, 37 и 60 лет Образования СССР, 43, 62а, 62д. Причина - также авария, случившаяся на подстанции, фидер 139-49.

- Повреждена головная кабельная линия 10кВ (ф.139-9 - ТП 31С), организована доставка ДЭС. Работы продлятся до 24:00, - сообщает мэрия Красноярска.

Добавим, что информацию об отключениях можно уточнить, позвонив по тел.: 005, либо на сайте администрации

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