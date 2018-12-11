2018-12-11T17:23:32+03:00
Общество

Организаторы «Белой ярмарки» рассказали о новогодних мероприятиях на главной площади Красноярска

«Белая ярмарка» будет проходить с 20 декабря и до Старого нового года, 13 января
Анна СНЕГИРЕВА
Поделиться:
Фото: оргкомитет «Белой ярмарки»Фото: оргкомитет «Белой ярмарки»
Изменить размер текста:

В самом сердце Красноярска, на Театральной площади с 20 декабря и до Старого нового года, 13 января, для всех-всех гостей будет работать широкая «Белая ярмарка». Ее организуют медиагруппа «Прима» и администрация Центрального района Красноярска. Что же запланировали организаторы для красноярцев в этом году?

Начнется все с открытия «Белой ярмарки». 20 декабря в 19:00 - добро пожаловать на площадь Здесь начнут работать все локации, на сцене пройдет торжественная 40-минутная шоу-программа, которая будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Прима». Горожане смогут прямо с площади передать привет телезрителям. Также запланирован салют и презентация новой подсветки фонтанов Театральной площади.

Из нового в этом году - каток у крыльца Театра Оперы и балета впервые зальют каток, оборудованный теплой раздевалкой и прокатом коньков. Он откроется уже 20 декабря и проработает до марта. Впервые ярмарка будет работать 31 декабря! Наступление нового года можно встретить всем городом: будет концерт, бой курантов, салют.

Фото: оргкомитет «Белой ярмарки»

Фото: оргкомитет «Белой ярмарки»

- В течение всей ярмарки на теплой сцене каждый час будет новое выступление. От Красноярского духового оркестра и ансамбля «Енисейские зори» до группы Barbarella и шоу-барабанщиков «Zanozzza». А также кавер-группы, школьные хоры, танцевальные коллективы, стендаперы и ди-джеи, - рассказали о шоу-программе организаторы. - На Театральной площади будет работать самая большая и экстремальная ледяная горка города длиной 115 метров, причем в этом году у неё будет сразу три параллельных ската.

ЧТО С ПАРКОВКОЙ

Организаторы делают для праздника большое пешеходное пространство. В дни ярмарки все автомобильные подъезды к Театральной площади будут перекрыты. Автомобилистам рекомендуется использовать большую парковку возле Коммунального моста со стороны Театральной площади, въезд с улицы Дубровинского по направлению к ЖД Вокзалу. От парковки на площадь ведёт тоннель.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске при получении взятки задержан глава краевого Росприроднадзора
В Красноярске два района остались без электричества из-за аварии
В Красноярске в районе объектов Универсиады ограничат проезд на 2,5 недели
Вместо шумозащищающих экранов - сосны: в Красноярске объяснили снос вязов на Свердловской
Экс-главврачу красноярского перинатального центра вменяют новые взятки
Ну как, вкусно? Полиция проверяет маму-блогера, напоившую вином 6-летнего сына
СК проверяет мать 3-месячной девочки, погибшей от гнойного отита
В Красноярске на 4 часа закрыли вантовый мост ради съемок клипа Универсиады
Лед плавится быстрее: красноярские дорожники меньше реагентов стали сыпать на тротуары
Она жалобно скулила и не могла выбраться: экс-полицейский спас провалившуюся в подвал собаку
Экс-полицейского- браконьера суд в Красноярском крае оштрафовал на 600 000 рублей
Дмитрий Аленичев останется тренером «Енисея» после зимнего перерыва
В Красноярске сотрудница ломбарда присвоила больше 300 тысяч рублей
В Красноярске задержали наркодилера с крупной партией героина
В Красноярске навсегда поменяют схему движения на улице 9 января
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов с призовым фондом 3 млн рублей
Под Красноярском лиса выпрашивает у дачников котлеты и делает из них запасы