2018-12-11T17:23:32+03:00
Общество

Организаторы «Белой ярмарки» рассказали о новогодних мероприятиях на главной площади Красноярска

«Белая ярмарка» будет проходить с 20 декабря и до Старого нового года, 13 января
Анна СНЕГИРЕВА
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Фото: оргкомитет «Белой ярмарки»Фото: оргкомитет «Белой ярмарки»
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В самом сердце Красноярска, на Театральной площади с 20 декабря и до Старого нового года, 13 января, для всех-всех гостей будет работать широкая «Белая ярмарка». Ее организуют медиагруппа «Прима» и администрация Центрального района Красноярска. Что же запланировали организаторы для красноярцев в этом году?

Начнется все с открытия «Белой ярмарки». 20 декабря в 19:00 - добро пожаловать на площадь Здесь начнут работать все локации, на сцене пройдет торжественная 40-минутная шоу-программа, которая будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Прима». Горожане смогут прямо с площади передать привет телезрителям. Также запланирован салют и презентация новой подсветки фонтанов Театральной площади.

Из нового в этом году - каток у крыльца Театра Оперы и балета впервые зальют каток, оборудованный теплой раздевалкой и прокатом коньков. Он откроется уже 20 декабря и проработает до марта. Впервые ярмарка будет работать 31 декабря! Наступление нового года можно встретить всем городом: будет концерт, бой курантов, салют.

Фото: оргкомитет «Белой ярмарки»

Фото: оргкомитет «Белой ярмарки»

- В течение всей ярмарки на теплой сцене каждый час будет новое выступление. От Красноярского духового оркестра и ансамбля «Енисейские зори» до группы Barbarella и шоу-барабанщиков «Zanozzza». А также кавер-группы, школьные хоры, танцевальные коллективы, стендаперы и ди-джеи, - рассказали о шоу-программе организаторы. - На Театральной площади будет работать самая большая и экстремальная ледяная горка города длиной 115 метров, причем в этом году у неё будет сразу три параллельных ската.

ЧТО С ПАРКОВКОЙ

Организаторы делают для праздника большое пешеходное пространство. В дни ярмарки все автомобильные подъезды к Театральной площади будут перекрыты. Автомобилистам рекомендуется использовать большую парковку возле Коммунального моста со стороны Театральной площади, въезд с улицы Дубровинского по направлению к ЖД Вокзалу. От парковки на площадь ведёт тоннель.

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